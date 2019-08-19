التخطيط النيابية تستبعد استجواب الحكومة بالكامل

2019/08/19 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الاثنين، عدم إمكانية استجواب الحكومة بالكامل، مشيرة الى ان اداء الحكومة الضعيف جاء بسبب التأخير في حسم الوزراء.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “حديث المعارضة عن استجواب الوزارة بالكامل وحتى إقالتها غير ممكن كونها لم تطرح الحلول لمشاكل الحكومة او البديل في حالة […]

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