وفود كردية تناقش ملف البيشمركة مع بغداد

2019/08/19 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، جمال كوجر، اليوم الاثنين،

ان الوفود الكردية ستصلالى بغداد لمناقشة القضايا العالقة مع حكومة

بغداد، مبينا ان من ضمن القضايا هي عودة الببيشمركة الى كركوك

والاتفاق على الية ترضي الطرفين.وقال كوجر، في حديث صحفي، ان "هناك وفود فنية شكلتها حكومة كردستان

لإرسالها الى بغداد لمناقشة القضايا التي مازالت عالقة بين الطرفين"،

مؤكدا ان "من ضمن هذه الوفود يكون هناك وفدا خاصا لمناقشة الية رجوع

قوات البيشمركة الى كركوك والوصول الى اتفاق نهائي حول هذا

الامر".وأشار، الى "وجود نية كبيرة بالتزام كردستان بقوانين الحكومة

الاتحادية والسير على مساراتها"، موضحا ان "قوات البيشمركة هي جزء من

المنظومة الأمنية العراقية".وبين ان "هذه الوفود ستناقش تسليم واردات النفط الى بغداد، ومناقشة

إيرادات المنافذ الحدودية جميعا، حتى تكون إيراداتها موحدة في جميع

المحافظات وتسليمها الى خزينة الدولة".

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