2019/08/19 | 12:08

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الحشد الشعبي يشرع بالانتشار ضمن خطة حماية الزائرين ايام زيارة عيد الغدير بالنجف الاشرف

بتوجيه مباشر من قبل سماحة الشيخ طاهر الخاقاني امر اللواء الثاني-

فرقة الامام علي(ع)القتالية حشد شعبي نفذ ابطال اللواء صباح اليوم

الاثنين خطة لانتشار مقاتليه في عدد من المحاور لتأمين زيارة عيد الله

الأكبر عيد الغدير الأغر الذي يصادف يوم غدا الثلاثاء ١٨ ذي الحجة

.ونقل موفدنا عن مسؤول مكتب المفتشية باللواء ان القطعات انتشرت في

ثلاث محاور وفق الخطة الأمنية المشتركة مع قيادة شرطة محافظة النجف

الاشرف، وشملت الخطة الانتشار بالخط الاستراتيجي والطريق الحولي

بالاضافة لمقبرة وادي السلام، فضلاً عن انتشارها في محور البادية

والخندق الأمني وقاطع ابراج المراقبة المحيط بمدينة النجف الاشرف بعمق

٣٥ كم وبامتداد يصل الى اكثر من ١٠٠ كم في عمق الصحراء.الجدير بالذكر أن اللواء الثاني-فرقة الامام علي(ع)القتالية حشد شعبي

يشارك بجميع الخطط الأمنية في كافة المناسبات والزيارات المليونية

التي تشهدها المحافظة المقدسة.

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