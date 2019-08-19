القانونية النيابية تحدد موعد رفع الحصانة عن 21 نائباً

2019/08/19 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن مجلس النواب سيشرع برفع الحصانة عن 21 من أعضاءه المتهمين بقضايا جنائية وفساد مالي بداية الفصل التشريعي الثالث.وقال عضو اللجنة حسين علي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “مجلس الادعاء العام اصدر أوامر قبض بحق 21 نائبا في وأرسل قائمة بأسمائهم لرئاسة مجلس النواب لغرض لرفع الحصانة”، لافتا […]

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