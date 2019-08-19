إهمال امرأة يقتل طفلها بموقف للسيارات – فيديو

2019/08/19 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت الاتهامات بالإهمال لأم عرضت حياة طفليها للخطر.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، أظهرت كاميرا المراقبة بأحد مواقف السيارات إهمال الأم التي تعيش بتكساس وتدعى جيسيل فاسكوير، 18 عاما، وكانت تسير بالأمام وهي تحمل طفلتها البالغة من العمر شهرين وتترك خلفها الطفل الرضيع يسير وحده تماما، ولم تنتبه إلى خروج سيارة أخرى من الموقف والتي لم تنتبه بدورها لوجود الصغير فدهسته ليموت لاحقا.

وجهت الاتهامات للأم وقال المسئولون إن حوادث الإهمال تتكرر يوميا حتى مع ترك الآباء أبنائهم في السيارة خلال درجات الحرارة المرتفعة.

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