نائب تدعو الحكومة إلى إعادة رسم برنامجها الخدمي

2019/08/19 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي أنعام الخزاعي، الحكومة إلى إعادة رسم برنامجها الخدمي.

وقالت الخزاعي، في بيان، تلقته، العهد نيوز،

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