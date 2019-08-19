إسقاط طائرة مسيرة إماراتية في مصراتة

2019/08/19 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو أن الدفاعات الأرضية أسقطت طائرة مسيرة إماراتية قصفت مطار مصراتة صباح الأحد.

جاء ذلك في

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