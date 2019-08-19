النزاهة: ضبط موظف بتقاعد النجف اختلس أموالاً عائدة للدولة

2019/08/19 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن ضبط موظف في دائرة تقاعد النجف الأشرف لقيامه بـ"اختلاس مبالغ كبيرة" من المال العام.وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "فريق عمل من محققي شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق النجف، انتقل إلى دائرة التقاعد، وتمكن من ضبط المتهم الذي يعمل أمين صندوق، لقيامه بإخفاء وصولات المحاسبة الخاصة بالمصروفات الزائدة وعدم إدراجها في سجل المحاسبة اليومية (66 لسنة 2017)".

وأشارت الدائرة إلى قيام المتهم بـ"إخفاء سفالة الدبالك لعدد من الوصولات وادعائه فقدانها، واختلاسه الأموال العائدة للدولة التي قبضها بواسطة تلك الوصولات"، موضحة أن "الفريق الذي أجرى تحقيقاً معمقاً شمل جميع الملفات والأوليات في الدائرة من تاريخ شغل المتهم لمهامه، تمكن من ضبط سجل استلام الذمة الخاصة بالدبالك والسجلات اليومية".

وأضافت الدائرة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في القضية، التي نفذَت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص بالنظر بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفه استنادا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

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