2019/08/19 | 12:15

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ضبط موظف في تقاعد النجف بتهمة "اختلاس مبالغ كبيرة"

كلمة - النجف

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن ضبط

مُوظَّفٍ في دائرة تقاعد النجف الأشرف لقيامه باختلاس مبالغ كبيرةٍ

من المال العام.

وقالت الدائرة في بيان، أنَّ "فريق عملٍ من محققي شعبة التحري

والضبط القضائي في مكتب تحقيق النجف، انتقل إلى دائرة التقاعد،

وتمكَّن من ضبط المتهم الذي يعمل أمين صندوق؛ لقيامه بإخفاء وصولات

المحاسبة الخاصة بـ " المصروفات الزائدة" وعدم إدراجها في سجل

المحاسبة اليومية (66 لسنة 2017).واضافت، ان "قيامه بإخفاء "سفالة

الدبالك" لعددٍ من الوصولات وادِّعائه فقدانها، واختلاسه الأموال

العائدة للدولة التي قبضها بواسطة تلك الوصولات".

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