تقرير مصور .. مراسم غسل أروقة ضريح أمير المؤمنين (ع) بمناسبة عيد الغدير الأغر

2019/08/19 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الكوادر العاملة في العتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف بمراسم غسل أروقة الضريح الطاهر للمولى أمير المؤمنين (عليه السلام) , وذلك بالتزامن مع مناسبة عيد الغدير الأغر.

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مراسم غسل أروقة ضريح أمير المؤمنين (ع) بمناسبة عيد الغدير الأغر النعيم نيوز.

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