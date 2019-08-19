معركة إدلب في منعطف خطير تركيا تدعم النصرة بالذخائر

2019/08/19 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر بوزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، أن آليات تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لدعم جبهة النصرة والتنظيمات المسلحة.وأوضح المصدر أن “الآليات التركية المحملة بالذخائر اجتازت الحدود لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين”، مشددا على أن “هذه الخطوة تؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية”.وأضاف المصدر أن “سوريا تدين بشدة التدخل التركي

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