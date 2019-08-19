“بالوثيقة”.. منع البواخر التي يزيد عمرها عن 15 عاماً من الدخول الى الموانئ العراقية

2019/08/19 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدرت الشركة العامة للنقل البحري، قراراً يقضي بمنع البواخر التي يزيد عمرها عن 15 عاماً من الدخول الى الموانئ والقنوات الملاحية العراقية.

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