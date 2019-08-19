اليمانيون يحتفلون بعيد الغدير بالآلاف وسط صنعاء

2019/08/19 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت بالعاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم الاثنين ثلاث مسيرات جماهيرية كبرى إحياء لذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين عليّ عليه السلام.واكتظت ساحات، التحرير، وغرب حديقة الثورة، وساحة السبعين الترابية بمئات الآلاف المحتفين بالمناسبة، حاملين أعلام الحرية وشعارات المناسبة.

وألقيت خلال الفعاليات التي بدأت بآيات من الذكر الحكيم كلمات وقصائد شعرية أشارت إلى فضل الإمام عليّ عليه السلام وأخلاقه النبوية، وآل البيت تضحياتهم في سبيل دين الله، وإبقائه حيا في الأمة.

وألقى أمين العاصمة حمود عباد كلمة ترحيبية، بارك فيها للأمة الإسلامية للشعب اليمني بعيد الولاية.

وأشار إلى أن اليمانيين كانوا حول رسول الله حين أعلن ولاية الإمام علي.

وأشار إلى تضحيات آل البيت عليهم السلام الذين قدموا أنفسهم وأموالهم فداء لهذا الدين، مؤكدا أننا نحن اليمانيون نبذل أنفسنا وأرواحنا دفاعا عن هذا الدين.

وألقى الشاعر يحيى العُطيف قصيدة شعرية تحدث فيها عن فضائل الإمام علي عليه السلام، وأنه حامل لواء الحق.

وقدم مجموعة من أشبال المسيرة القرآنية مجموعة من أقوال الإمام عليه السلام، كما قدمت فرقة الشهيد القائد أنشودة شدت بحب الإمام علي عليه السلام.

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