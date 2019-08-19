دراسة تحذر من خطورة الإفراط بتناول العسل

2019/08/19 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يفضل كثيرون تناول عسل النحل الطبيعي دون إدراك الكمية المناسبة لتناوله، ما ينتج عنه الإصابة بالعديد من الأضرار الصحية.وأشار الأطباء، إلى أهمية تناول ملعقتي فقط من العسل يوميًا، لتسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيه بمنع تأكسد الخلايا بالإضافة إلى احتوائها على العديد من مصادر الطاقة مثل الفيتامينات وسكر الفركتوز.وأوضحت يلينا تيخوميروفا، خبيرة […]

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