قائممقام الغراف يكشف تفاصيل إستهداف منزله.. حاولوا قتل من بداخله

2019/08/19 | 12:21

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بغداد اليوم - ذي قار

رجح قائممقام الغراف شمال محافظة ذي قار ضيدان عبود، الإثنين، 19 آب، 2019، وقوف جهات وصفهم باعداء ...





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