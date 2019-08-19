2019/08/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم، تعاقده على سبيل الإعارة مع الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو قادما من برشلونة الإسباني.وقال البايرن في بيان نشره عبر حسابه في “تويتر”: “كوتينيو كان واضحا معنا خلال المفاوضات مع برشلونة، وأبدى رغبته في حمل قميص البايرن..كوتينيو لاعب من طراز عال، ويمتلك مهارات كبيرة، وسيكون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



كوتينيو رقم 10 في بايرن ميونخ وكالة خطوة برس.

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