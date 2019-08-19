2019/08/19 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مسؤول ، بمصرع سائق عجلة تتبع لإحدى الشركات العاملة بقضاء المدينة شمال البصرة .وقال المصدر لمراسل النعيم نيوز ، إن ” سائق عجلة كبيرة تتبع لإحدى الشركات العاملة في مشروع البنى التحتية بقضاء المدينة لقى مصرعه في الحال عندما هو سقط في حوض الأسمنت .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع سائق عجلة في إحدى الشركات شمال البصرة النعيم نيوز.

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