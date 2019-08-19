صالح يتسلم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى العراق

2019/08/19 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-بغداد

تسلم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى العراق اوله ديل.

وأكد الرئيس، في بيان

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