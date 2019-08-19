مسؤول انباري لـ

2019/08/19 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

تضاربت الانباء ، حول ترشيح اللواء الركن ناصر الغنام للمنصب قائد عمليات الانبار الجديد خلفا للقائد السابق الذي احيل الى دائرة شؤون المحاربين

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