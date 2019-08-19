محافظ كربلاء مخاطبا الشركات : نضمن لكم ثلاث ونريد منكم اثنان

2019/08/19 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، اننا نريد من الشركات المنفذة للمشاريع في المحافظة، شيئين فقط، ونضمن لهم ثلاثة اشياء، موضحاً، ان المقاولين هم شركاء الحكومة ولكل منهما عليه حقوق وله واجبات يجب الالتزام بها.

واوضح الخطابي، خلال بيان ورد لوكالة نون الخبرية، ان "وزير التخطيط قد صادق على مشاريع المحافظة ولدينا خطط عمل لتنفيذ هذه المشاريع الجديدة ومن بينها بناء المدارس وأضاف إلى اننا كحكومة محلية نضمن ثلاث ونريد اثنان، نضمن القضايا المالية للمقاولين ان تصرف لهم بدون تأخير وتضمن بأنه لا يوجد ابتزاز في اي موقع لاي مقاول ونضمن عدم عرقلة الدوائر القطاعية وحلها بشكل سريع، ونضمن الشفافية بالإعلام من خلال نشر احالة المشاريع والدعوة لها، ولكن نريد السرعة والدقة في العمل"، مشيراً إلى اننا "أصدرنا أمرا بأن يكون العمل يكون ليلا ونهارا".

واضاف الخطابي، على أن "المقاول شريك الحكومة ولكل طرف عليه حقوق وله واجبات ويجب الالتزام بها".

واكد الخطابي، اننا "لسنا على استعداد ان نعمل مع أشخاص لا يتحملون المسؤولية ولابد من يرسو عليه المشروع ان يشعر بالانتماء لكربلاء ويعمل بجد وإخلاص خدمة للمحافظة كون كربلاء مميزة ولها خصوصية خاصة".

وكان مسؤول محلي انتقد في (16 / 10 / 2017)، حكومة المحافظة بشقيها الرقابي والتنفيذي، بسبب رهن المحافظة للمقاولين والشركات المتلكئة، موضحاً، ان احد اسباب بقاء المحافظة تحت رحمة المقاولين هي مجاملة المسؤول للمقاول او صاحب الشركة، مبيناً، ان كربلاء رهينة بيد اصحاب الشركات والمقاولين لغاية 2020 تقريباً.

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