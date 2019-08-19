وزارة الزراعة تعلن التزامها بـ “إيقاف” فسخ العقود الزراعية وفقا لقانون الموازنة

2019/08/19 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الاثنين، أن الوزارة ملتزمة بإيقاف فسخ العقود الزراعية وفقا لقانون الموازنة.

وقال الحسني في بيان له وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الوزارة ملتزمة بتنفيذ المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 بإيقاف فسخ العقود الزراعية في مناطق (بغداد ،شمال بابل ، صلاح الدين، الانبار، نينوى وديالى)”.

واضاف الحسني ان “الوزارة وجهت كافة مديريات الزراعة في المحافظات المحررة منذ عام 2016 بإيقاف فسخ العقود لحين استقرار الأوضاع الأمنية استنادا لنص القانون المذكور”.

واشار الحسني ان “الوزارة مستمرة بتقديم الدعم اللازم للفلاحين وتذليل المعوقات التي تواجههم بهدف إنشاء المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية من اجل النهوض بالقطاع الزراعي في البلد والوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتأمين الأمن الغذائي للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني”.

وطالب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض بإيقاف فسخ العقود الزراعية في المناطق المحررة.

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