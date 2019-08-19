2019/08/19 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب النائب كاظم فنجان الحمامي، يوم أمس، هيئة النزاهة وهيئة المنافذ، بتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في ميناء أم قصر الجنوبي الذي هبطت مؤشرات الى الحد الأدنى في معايير الأداء مقارنة بالسنوات الماضية.

قال الحمامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه: انه “كان في نيتنا إرسال ملفات الخروقات والانتهاكات التي شهدها الميناء الجنوبي الى مكتب وزير النقل من اجل اتاحة الفرصة للوزارة لمعالجة الهفوات وتلافي العثرات، والسماح لجهد الوزارة الهندسي والرقابي بتحسين مستوى الخدمات المينائية”.

لكن “إصرار مدير الميناء ومعاونه في المضي على النهج المُستفز الذي سلكوه برفضهم التعامل بشفافية مع تشخيصنا لمسؤولياتهم التقصيرية التي وردت في تلك التصريحات، دفعنا الى التوجه نحو هيأة النزاهة وهيئة المنافذ، ومطالبة هذه الهيئات بتشكيل لجنة تقوم بجولة ميدانية داخل الميناء من أجل تقييم الأداء، والتعرف على حجم الانحراف في الإنتاج، والتأكد أيضاً من حالة التردي التي أسفرت عن عزوف السفن بعد أن تحول الميناء الى واجهة طاردة للسفن التجارية”.

وأشار الحمامي الى “وجوب قيام الجهات الرقابية بتشخيص الخلل ومعالجة الثغرات والهفوات، وإنزال أشد العقوبات بالمقصرين والمهملين”.

واختتم الحمامي كلامه بالقول: لقد لعبت الموانئ العراقية دوراً فاعلاً في تعزيز تطلعات العراق الاقتصادية باعتبارها الحلقة الرئيسية في سلسلة النقل المتكامل التي تربط مدن العراق بالعالم الخارجي، وباعتبارها من أهم مشاريع المنافع العامة المرتبطة بأسس التنمية نظرا لما تحققه من موارد مالية كبيرة بالعملة الصعبة.

مؤكدا “من هنا يتعين علينا عدم التفريط بموانئنا والاستعانة بالكفاءات الوطنية المخلصة لإدارتها والنهوض بها والارتقاء بمستوياتها نحو الأفضل”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب بتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في ميناء أم قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب بتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في ميناء أم قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).