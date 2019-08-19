2019/08/19 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن واشنطن سترتكب خطأ جسيما له تداعيات في حال قررت احتجاز ناقلة النفط “أدريان دريا” “غريس-1 سابقا”.وقال موسوي، أن إصدار واشنطن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، غير قانوني وغير شرعي، مشيرا إلى أن القرار الأميركي هو تهديد للملاحة البحرية في المياه الدولية.واضاف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسوي : واشنطن سترتكب خطأ جسيما في حال قررت احتجاز الناقلة “ادريان دريا”) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسوي : واشنطن سترتكب خطأ جسيما في حال قررت احتجاز الناقلة “ادريان دريا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).