2019/08/19 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الاثنين الموافق، النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الطرفين بحثا الامور المتعلقة بتشريع القوانين التي تخص مجلس القضاء الاعلى”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان والكعبي يبحثان تشريع قوانين مجلس القضاء الاعلى المركز الخبري الوطني.

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