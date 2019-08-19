2019/08/19 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لتربية الديوانية عن إنهاء الإستعدادات الخاصة بإجراء الامتحانات النهائية الوزارية الدور الثاني.وقال الناطق الإعلامي لتربية الديوانية علاء المشكور للنعيم نيوز , إن التربية وفرت جميع الأمور الفنية واللوجستية والقاعات الامتحانية الخاصة بامتحانات الصف الثالث المتوسط.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية الديوانية تعلن عن إنهاء استعدادتها الخاصة لإجراء الامتحانات النهائية النعيم نيوز.

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