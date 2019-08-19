2019/08/19 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية التركية أن أجهزة الأمن اعتقلت في مختلف مناطق البلاد مئات المشبوهين بالارتباط بـ”حزب العمال الكردستاني”.وأكدت الوزارة على “تويتر” توقيف 418 شخصا في 29 من أصل 81 ولاية تركية، في عمليات ضد “حزب العمال” الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا لافتة إلى استمرار هذه العمليات.وبين الولايات التي شملتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا..



اعتقال مئات بتهمة التواطؤ مع “العمال الكردستاني” وكالة خطوة برس.

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