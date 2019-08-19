التربية تعلن ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين والمتفوقات

2019/08/19 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التربية، المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي، مديرية التعليم الثانوي، اليوم الاثنين، ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين والمتفوقات مدارس التحدي سابقاً.

وقالت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "المدير العام للتعليم العام والاهلي والاجنبي علي حميد مخلف بين ان ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين والمتفوقات تنص على ان تكون ادارات المدارس من حملة الشهادات العليا وممن لديه خبرة في ادارة المدرسة، وان لاتقل خدمة المدرس المنسب الى مدارس المتفوقين خمس سنوات فعلية في مجال التدريس ومن حملة الشهادات العليا، وان لايكون معاقباً باي عقوبة انضابطية ، وان لاتقل نسب نجاحه للسنتين الاخيرتين عن جيد جداً، اما في ما يخص الاشراف الاختصاصي فيجب ان يكون المشرفين الاختصاصين لمدارس المتفوقين والمتفوقات من حملة الشهادات العليا ليسهل لهم متابعة العملية التربوية والتعليمية في تلك المدارس".

واشار مخلف الى انه "يفضل قبول الطلبة من الذين لم يتجاوزا اختبارات المتميزين وثانويات كليات بغداد للعام الدراسي 2017-2018 ، ويقبل في مدارس المتفوقين من حصل على معدل (90%) صعوداً في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2017-2018 ، وتفتح مدارس المتفوقين لمرحلة الصف الاول المتوسط فقط ولايقبل فيها الطلبة من المراحل الدراسية الاخرى لاعطاء مرونة في توفير الملاكات التدريسية، ويكون معدل البقاء للطلبة فيها كما هو الحال بالنسبة لمدارس المتميزين، وتدرس في مدارس المتفوقين المناهج الدراسية للمواد الثانوية العامة ".

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