أرشد الصالحي: إن لم تدقق سجلات ناخبي كركوك سيكون لنا “كلام آخر”

2019/08/19 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الجبهة التركمانية، النائب أرشد الصالحي، إن الموافقة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، كان بشرط تدقيق سجلات الناخبين قبل نيسان المقبل.

وأوضح الصالحي في بيان، إذا دقق سجل الناخبين قبل الانتخابات، ستجري الانتخابات في كركوك، وإذا لم تدقق سجلات الناخبين، فسيكون لأهالي كركوك كلامًا آخر حينها، مشترطا ان تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بتدقيق سجلات الناخبين.

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