النزاهة تصدر تقريراً بشأن خدمة الانترنت في العراق وتوجه اقتراحاً لرئاستي البرلمان والنواب والقضاء

2019/08/19 | 13:23

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، الاثنين (19 اب 2019)، عن تشكيل فريق لمتابعة ملف تعنيف الاطفال داخل المحافظة.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة، العميد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بناء على توجيهات قائد شرطة ديا

بغداد اليوم - خاص

كشفت ادارة محافظة ديالى، الإثنين، 19 آب، 2019، تافصيل اجتماع عراقي – ايراني، بشأن قضية اغلاق معبر مندلي الحدودي بين البلدين.

وقال مدير إعلام الإدار، ياسر بدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وفدًا حكوميًا برئاسة محافظ ديالى مثن

بغداد اليوم _ بغداد

توعدت كتلة تحالف القوى العراقية، الاثنين (19 اب 2019)، بمعاقبة مدير دائرة التقاعد، فيما حذرت من فتنة بين العراقيين.

وقال نائب رئيس الكتلة، رعد الدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التصريحات التي ادلى بها مدير عام دا

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