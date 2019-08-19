برهم صالح يؤكد ضرورة تطوير العلاقات المشتركة مع جمهورية جورجيا

2019/08/19 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة تطوير علاقات الصداقة مع جمهورية جورجيا وبما يخدم المصالح المشتركة. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “الرئيس صالح، اشار خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الجورجي الجديد لدى العراق زازا كانديلاكي، إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، متمنياً للسفير

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