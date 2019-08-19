شرطة النجف تعلن وضع خطة متكاملة لتأمين زيارة عيد الغدير

2019/08/19 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف، الاثنين، عن وضع خطة امنية متكاملة لتأمين المحافظة وحماية الزائرين خلال عيد الغدير الاغر.وقال مدير اعلام الشرطة المقدم مقداد الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قيادة الشرطة اعدت خطة امنية متكاملة بمناسبة عيد الغدير، قسمت من خلالها المحافظة الى عدة قواطع وادخال جميع التشكيلات والصنوف الامنية بإنذار […]

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