2019/08/19 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..حذرت الخارجية الإيرانية، الاثنين، الدول من المشاركة في الائتلاف الامريكي لانه يزيد التوتر في منطقة الخليج.وقالت الخارجية، ان”المساعي التي بذلت عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية اثمرت بالافراج الناقلة الإيرانية المحتجزة في مضيق جبل طارق،مؤكدة انها” ترحب دائما بالجهود الدبلوماسية ونبقي ابواب الحوار مفتوحة.واضافت،ان”رفض محكمة جبل الطارق للطلب الأميركي يؤكد أن العقوبات الأميركية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية :الائتلاف الامريكي يزيد التوتر ونحذر الدول من المشاركة فيه) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية :الائتلاف الامريكي يزيد التوتر ونحذر الدول من المشاركة فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).