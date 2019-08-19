وزارة التعليم تبحث تخفيض الأجور الدراسية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية

2019/08/19 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، تخفيض الأجور الدراسية في الدراسات العليا والأولية بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية.وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد خلال ترؤسه اجتماعا بهذا الخصوص إن “وزارة التعليم بحثت آليات تخفيض أجور الدراسات العليا والأولية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية”.وأضاف أن “اللجنة المشكلة لبحث التخفيض تعمل على وفق

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