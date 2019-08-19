2019/08/19 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، الإثنين، أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى العراق اوله ديل.ونقل بيان لمكتب الرئيس عن برهم صالح تأكيده خلال استقباله السفير الالماني الجديد في قصر السلام ببغداد، على “أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”، متمنياً “للسفير ديل النجاح في مهام عمله”.بدوره

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يتسلم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يتسلم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يتسلم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).