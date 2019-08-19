رئيسة وزراء الدنمارك تصف فكرة شراء واشنطن لجزيرة غرينلاند بالسخيفة

2019/08/19 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..وصفت رئيسة وزراء الدنمارك فكرة شراء واشنطن جزيرة غرينلاند بالسخيفة، وأكدت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمامه فعلا باستحواذ بلاده عليها، أن الجزيرة ليست للبيع.وذكرت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة “سيرمتسياك” أثناء زيارتها للجزيرة: “غرينلاند ليست للبيع..غرينلاند ليست أمريكية وهي ملك لمواطنيها.آمل بشدة في ألا يكون هذا المقترح جديا”.[…]

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