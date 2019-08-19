الدفاع النيابية: تعيين الغنام دليل ادانة دامغ للفلاحي وعلى الحكومة تقديمه الى العدالة

2019/08/19 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، تعيين قائد جديد لعمليات الانبار دليل ادانة للقائد السابق اللواء محمود الفلاحي بتهمة التخابر مع الاميركان، مبينا ان السفارة الاميركية هي من ضغطت على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتبرئة الفلاحي.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “تعيين قائد عمليات جديد لعمليات الانبار دليل دامغ […]

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