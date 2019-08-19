امانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية عن موقعين غرب وجنوب غربي العاصمة

2019/08/19 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد،اليوم الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين غرب وجنوب غربي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، انه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الالي والهندسي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة حي العامل ضمن […]

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