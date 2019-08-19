2019/08/19 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gvxJAqfNuQg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صحافة الموبايل النافذة الأسهل للولوج إلى عالم الإعلام والصحافة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صحافة الموبايل النافذة الأسهل للولوج إلى عالم الإعلام والصحافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).