مصدر في الدفاع المدني :العثور على 14جثة من بقايا عصابات داعش تحت الانقاض في الموصل القديمة

2019/08/19 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في الدفاع المدني في محافظة نينوى عن العثور على بقايا جثث عصابات داعش الارهابية في منطقة باب البيض في الموصل القديمة.وقال النقيب عمر جمال ان”فرق الدفاع المدني عثرت اليوم بعد رفع الانقاض من منطقة باب البيض للبدا باعمارها على 14 جثة تعود لعصابات داعش الارهابية بعد قتلهم من قبل القوات العراقية خلال […]

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