2019/08/19 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص دمشق تعتبر أن التدخل التركي لن يؤثر على عزيمة وإصرار الجيش السوري في الاستمرار بمطاردة الإرهابيين في خان شيخون النعيم نيوز.

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