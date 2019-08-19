مبابي يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

2019/08/19 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الشباب حسم قرار بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل وتحقيق حلم الطفولة.وارتبط مبابي بالانتقال إلى النادي الملكي منذ أن كان في صفوف موناكو وحتى الصيف الحالي، لكن الصفقة لم تتم بسبب تمسك النادي الباريسي باللاعب.وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مبابي قرر أن

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