2019/08/19 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الإثنين، القبض على ضابط برتبة مقدم يشغل منصب آمر قاطع نجدة في بغداد وستة منتسبين آخرين لاتهامهم بالاستغلال الوظيفي.وذكر المكتب في بيان حصل عليه “يس عراق”، أن “العملية تمت على خلفية صدور أمر قضائي بالقبض صادر عن قاضي التحقيق المختص بحق آمر القاطع وستة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مسؤول امني رفيع في بغداد وستة منتسبين بتهمة الإخلال بالوظيفة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مسؤول امني رفيع في بغداد وستة منتسبين بتهمة الإخلال بالوظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).