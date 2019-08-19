“بالصور”.. موقع نفطي في صحراء البصرة يثير الدهشة بعد تحوله الى “جنة مصغرة”

2019/08/19 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق تحول موقع نفطي اهلته شركة اجنبية تعمل في صحراء الرميلة غرب البصرة الى مكان تملئه الخضرة والغطاء النباتي، وهو ما اثار فضول المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.وانتشرت صور الموقع النفطي في مواقع التواصل، وقد نال اعجاب من يعرف أهمية وقيمة الغطاء النباتي صحياً ونفسياً وبيئياً.

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