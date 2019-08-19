أكثر الدول في العالم مديونية لروسيا

2019/08/19 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام روسية قائمة بالدول المدينة لروسيا شملت دولتين عربيتين، وأظهر التقرير أن الدول الأكثر مديونية لروسيا هي بيلاروس وأوكرانيا وفنزويلا.

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