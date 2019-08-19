وزير العدل يؤكد اهمية التعاون مع الخارجية لرفع التقاريرحول التزامات العراق الدولية

2019/08/19 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العدل فاروق امين الشواني، اليوم الاثنين، مع رئيس دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية به ري خان شوقي ‏التعاون المشترك بين الجانبين في اليه تقديم التقارير الوطنية الخاصة بحقوق ‏الانسان.

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