امانة بغداد: رفع الحواجز كونكريتية في غربي وجنوب غرب بغداد

2019/08/19 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد ،اليوم الاثنين، رفع الحواجز الكونكريتية عن موقعين غربي وجنوب غرب بغداد.

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