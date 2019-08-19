زيدان والكعبي يبحثان تشريع قوانين مجلس القضاء الاعلى

2019/08/19 | 13:40

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بغداد:سومر نيوز

أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الاثنين الموافق، النائب الاول لرئيس...

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