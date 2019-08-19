English | كوردى

بالوثائق.. تقرير خطير للمخابرات عن خطط إسرائيلية تستهدف النواب العراقيين


بالوثائق.. تقرير خطير للمخابرات عن خطط إسرائيلية تستهدف النواب العراقيين
2019/08/19 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل بالوثائق..

تقرير خطير للمخابرات عن خطط إسرائيلية تستهدف النواب العراقيين

تأریخ التحریر: : 2019/8/19 13:29

• 94 مرة مقروئة

{بغداد: الفرات نيوز} كشف تقرير لجهاز المخابرات الوطني العراقي، عن خطط لإسرائيل تستهدف أعضاء مجلس النواب العراقي..

يتبع

alforatnews.com/uploads/images/img5d5a7a14dd96f

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. تقرير خطير للمخابرات عن خطط إسرائيلية تستهدف النواب العراقيين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. تقرير خطير للمخابرات عن خطط إسرائيلية تستهدف النواب العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).

كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا