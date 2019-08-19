بالوثائق.. تقرير خطير للمخابرات عن خطط إسرائيلية تستهدف النواب العراقيين

2019/08/19 | 13:40

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تقرير خطير للمخابرات عن خطط إسرائيلية تستهدف النواب العراقيين

تأریخ التحریر: : 2019/8/19 13:29

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف تقرير لجهاز المخابرات الوطني العراقي، عن خطط لإسرائيل تستهدف أعضاء مجلس النواب العراقي..



يتبع

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