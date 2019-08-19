2019/08/19 | 13:41

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رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى العراق

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، الإثنين، أوراق اعتماد السفير

الألماني الجديد لدى العراق اوله ديل.

ونقل بيان لمكتب الرئيس عن برهم صالح تأكيده خلال استقباله السفير

الالماني الجديد في قصر السلام ببغداد، على "أهمية الارتقاء

بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم

مصالح الشعبين الصديقين"، متمنياً "للسفير ديل النجاح في مهام

عمله".

بدوره جدد السفير الألماني بحسب البيان "حرص حكومته على تعزيز

العلاقات وتطوير الشراكة الاقتصادية والثقافية مع العراق".ا

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