2019/08/19 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس فاجأت الفنانة اللبنانية، إليسا، الاثنين، جمهورها بتغريدة على “تويتر” تحمل نبأ اعتزالها الغناء، مشيرة إلى أن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية.وقالت إليسا عبر حسابها على “تويتر”: “أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة (…) هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليسا تعتزل الغناء: ألبومي المقبل الأخير وكالة خطوة برس.

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